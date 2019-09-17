Kızılay Mobil çocuk dostu tırı Zonguldak'ta

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından öğrencilere tanıtılacak ve eğitim verilecek olan Kızılay'ın Mobil çocuk dostu tırı Zonguldak'a geldi.



Valilik binası önüne kurulan eğitim tırını Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ve daire müdürleri karşıladı. Yarın öğrencilerin eğitimine açık olacak olan eğitim tırı 27 Eylül tarihine kadar Zonguldak'ta olacak.



Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada, "Tırımızı Zonguldak'a getirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Başta Valimiz Erdoğan Bektaş olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Murat Kapıcı'ya bizlere yardımlarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tırın açılışını yarın gerçekleştireceğiz, yaklaşık bin öğrencimiz bu tırdan yararlanacak. 27 Eylül tarihine kadar tırımız Zonguldak'ta hizmet verecek. Kızılayı ve ilk yardımı öğrenilmesi gereken her şeyi öğretmeye çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum" dedi.



Çocuklar için eğitici bir ziyaret olacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, "Zonguldak'ta bulunan öğrencilerin tırı ziyaret edeceğini belirterek, "Milli Eğitim olarak Kızılay'a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin ziyaret planlamasını yaptık, yarın saat 10'dan itibaren çocuklarımız bölüm bölüm ziyaret edecekler. Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Türk Kızılayı çocuk programlarından sorumlu olan koordinatör Nihat Türkmen ise "Mobil çocuk dostu tırımız Zonguldak'ta 10 gün kalacak ve Kızılay'ı tanıtım çalışmaları yapacağız. Normalde 4 yaş ile 18 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Hem mülteci çocuklarımız hem ihtiyaç sahibi dezavantajı çocuklarımıza çalışıyoruz. Zonguldak'ta da çocuk programları olarak da Türk Kızılay olarak da hem yurtiçinde hem de yurtdışında ne gibi çalışmalar yaptığımızı ne gibi faaliyetler yürüttüğümüz hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Bütün çocuklarımızla buluşmaya hedefliyoruz. Tırın içi bir eğitim alanı olarak donatıldı. Bunu bir sınıf olarak da düşünebilirsiniz. İçini çocuklar için, çocukların keyif alabileceği, çocuklara yönelik dizayn edilmiş araç, içinde her türlü teknolojik materyaller ve eğitim gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm donanımları mevcut" dedi. - ZONGULDAK