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Kızılay Muradiye şubesinden Kadir gecesi etkinliği

1 saat önce

Kızılay Muradiye şubesinden Kadir gecesi etkinliğiVAN - Türk Kızılayı Muradiye Şubesi tarafından Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra cami cemaatine irmik tatlısı ve Kızılay sodası ikramında bulunurken, camide sabahlayan cemaate sahur kahvaltısı ve çorba ikramında bulundu.

Kızılay Muradiye şubesinden Kadir gecesi etkinliği
VAN - Türk Kızılayı Muradiye Şubesi tarafından Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazından sonra cami cemaatine irmik tatlısı ve Kızılay sodası ikramında bulunurken, camide sabahlayan cemaate sahur kahvaltısı ve çorba ikramında bulundu.
Muradiye ilçesinde Kadir gecesini camide ihya eden vatandaşlar, imamlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif, salavat ve ilahileri dinledi. Yatsı ve teravih namazı akabinde hayırseverler tarafından getirilen yiyecekler ikramı edildi. Daha sonra tespih namazı kılarak çeşitli ibadetlerle geceyi ihya eden vatandaşlar, teheccüd namazı kıldı. İlçe Müftüsü Abdusselam Özdere tarafından verilen vaiz ve sohbette, gecenin önemine dikkat çekildi. Özdere, "Böyle coşkulu bir kalabalık cemaatle camide sabahlamak gurur verici, bu bir iman ve inanç meselesidir. Gecenizi ve sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca bu mübarek gecede çeşitli ikramlarda bulunan Kızılay ekibi ve hayırseverlerden de Allah razı olsun, onları da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.
Geceyi namaz ve dualarla ihya eden cemaate Türk Kızılay Muradiye Şubesi tarafından hazırlanan çorba ve bir yemek fabrikası tarafından desteklenen kahvaltı ve çay ile sahur yapıldı. Sabah namazını da camide kılan vatandaşlar günün ağarmasıyla camiden ayrıldı.
Kızılay Muradiye şubesinden Kadir gecesi etkinliği
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Muradiye, Kızılay, Yerel
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