Son Dakika Haberleri: Kızılay, Muradiyeli engellileri unutmadı
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Kızılay, Muradiyeli engellileri unutmadı

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde, Kızılay Şubesi tarafından 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, bir çocuğa da puset hediye edildi.

Kızılay, Muradiyeli engellileri unutmadı, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde, Kızılay Şubesi tarafından 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, bir çocuğa da puset hediye edildi.

Kızılay Muradiye Şube Temsilcisi Selçuk Yay, ilçenin Keçikıran Mahallesi'nde İsa Bayram'ı (18), Gümüştepe Mahallesi'nde Abdullah Hangül'ü (9), Kandahar Mahallesi'nde Işın Halifeoğlu'nu (8) ve Uluşar Mahallesi'nde yaşayan Dilek Solmaz'ı (30) evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Daha sonra Ünseli Mahallesi'ne geçen Yay, burada da epilepsi hastası 9 yaşındaki Alican Demir'e tekerlekli puset verdi.

Ailelerin müracaatları üzerine ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yay, "Engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kızılayımız, halkımızın bağışlarıyla 151 yıldır ayakta duruyor. Her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aileler ise yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm Kızılay Şubesi'ne teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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