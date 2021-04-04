Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika

Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

04.04.2021 17:34
Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor, System.String[]

Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği son 3 ayda ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda, giyim, eşya ve maddi yardım sağladı.

Türk KızılayOsmancık Temsilciliği son 3 ayda ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda, giyim, eşya ve maddi yardım sağladı.

Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, hafta sonu kısıtlamalarının olduğu Cumartesi-Pazar günleri de dahil olmak üzere veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirterek, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile tespit edilen ailelere yardım sağlandığını belirtti.

Korona virüsü sebebiyle pandemiden kaynaklı işsiz kalan, işten çıkarılan, yaşlı ve hasta, borçlu ailelerin de yanlarında olduklarını belirten Sivritepe; "Kızılay olarak veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Kızılay Osmancık Temsilciliği olarak ilçemiz ve köylerinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliği içerisinde tespit edilen yaklaşık 260 aileye gıda yardımı, 120 aileye giyim yardımı, 3 aileye eşya yardımı ile yangınzede bir ailemize maddi yardım sağladık. Pandemiden kaynaklı işsiz kalan, işten çıkarılan, yaşlı ve hasta, borçlu vb. ailelerimize Kızılay Genel Merkez, Çorum Şube ve Temsilcilik destekleri ile her daim ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bize destek veren bağışçılarımızın emanetlerini veren el ile alan arasında köprü görevi üstlenerek yardımcı oluyoruz. Durumu iyi olan hayırseverlerimizi dünyanın her yerinde mazlum ve mağdur kardeşlerimizin emrinde olan Kızılay ailesine yardımcı olmaya davet ediyoruz. İyilik sensiz olmaz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor
Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor
Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Kaymakamlık, Osmancık, Kızılay, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay Osmancık'ta ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika


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