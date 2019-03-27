Kızılay Osmangazi'ye Ziyaretler Sürüyor
40 dakika önce
Kızılay Osmangazi Şubesi, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (BEKSİAD) ağırladı.
Önceki aylarda yapılan Genel Kurul sonrası göreve başlayan Kızılay Osmangazi Şubesi Yönetim Kurulu'na, hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerin sonuncusu BEKSİAD tarafından gerçekleştirildi.
Kızılay Osmangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek merkezinde, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Sözlerine hayırlı olsun diyerek başlayan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, yeni yönetime başarılar diledi. Kızılay'ın topluma mal olmuş önemli ve köklü bir kurum olduğunu ifade eden Yıldız, "Kızılay'ın elinde büyük imkânlar var, oturmuş kurumsal bir yapı olmanın da verdiği avantaj ve sizlerin de tecrübesiyle çok daha güzel hizmetler yapacağınıza inancımız tamdır. BEKSİAD olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi.
"STK tecrübelerimizi aktaracağız"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay da, "Bizler iyilik yaymaya çalışan bir kurumuz. Göreve başlar başlamaz hemen teşkilatlanma çalışmalarına hız verdik. STK tecrübelerimizi buraya aktararak genç ve dinamik bir ekiple güzel işler yapacağız. Osmangazi büyük bir ilçe. Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, nitelikli yardımları kendilerine ulaştırmaya çalışacağız. Sizler gibi önemli kurumlarla da iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
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