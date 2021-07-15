Son dakika haberleri! Türk Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgede yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleriyle Merkez ilçesine bağlı Muradiye beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların sele dönüşmesinin ardından kurum ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezine bağlı personel, bir yandan Rize'de mobil ikram araçlarıyla bölge halkının yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarına cevap verirken diğer yandan arama kurtarma çalışmaları ile yolları kapalı olan köylerin yol açma çalışmalarına yardım ediyor.

Rize, Trabzon ve çevre illerdeki Kızılay personeli ile gönüllüler de bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay ekipleri, afetin etkileri ortadan kalkıncaya kadar bölgede çalışmalarına devam edecek.