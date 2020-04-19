KIZILAY ŞARKILAR EŞLİĞİNDE EKMEK, SU VE ÇİKOLATA DAĞITTI - Son Dakika

Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi ekipleri araçlarla sokak sokak dolaşarak evlerinde bekleyen vatandaşlara şarkılar eşliğinde ekmek, su ve çikolata dağıttı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri ekmek, su ve çikolata dağıttı. Öğleden sonra Eyüpsultan sokaklarında dolaşan Türk Kızılay ekiplerinin araçlarında 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı çaldı. Vatandaşlar şarkıya alkışlarla eşlik etti. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar sepet sallayarak ekmek ve su aldı. Çocuklar için ise çikolata dağıtıldı.

"HER ŞEY TÜRK TOPLUMU İÇİN"

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, "Biz koronavirüs sürecinin ilk gününden itibaren sokaklarda olduk. Milletimiz rahat olsun. Sonuna kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda herhangi bir ihtiyaç sahibi veya değil fark etmiyor motivasyon amaçlı Eyüpsultan mahallelerini ziyaret ediyoruz. Her şey Türk toplumu için. Bu süreçte sadece ekmeğe, gıdaya ihtiyaç yok. Motivasyona, umuda ve inanca da ihtiyaç var. Biz din, dil, ırk ve parti ayırt etmeksizin Türk toplumuna hizmet etmek istiyoruz. Bu bizim için şeref ve onurdur" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ"

Evinin balkonundan seslenen bir vatandaş ise, "Çok teşekkür ediyoruz. Hepimize sağlık diliyorum. İnşallah en kısa zamanda atlatacağız. İnanıyoruz" ifadelerini kullandı.