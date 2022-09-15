Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'a anma töreni - Son Dakika
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Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'a anma töreni

15.09.2022 12:52
Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'a anma töreni

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye'de hain bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye'de hain bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı. Şehidin adına açılan okulda öğrenim gören öğrencilere kırtasiye desteğinin yanı sıra farklı bölgelerde mevlitler okutuldu.

Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman, şehadetinin yıl dönümünde çalışma arkadaşları ve görev alanı içinde olan İdlib, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki Kızılay yetimhanelerindeki çocuklar tarafından anıldı. Yetimlere ve öğrencilere kırtasiye setleri, oyuncaklar ve hediyeler dağıtılırken, Şehit Kıdıman için camilerde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerifler de okutan Kızılaycılar, lokma döktürerek dağıttı.

KIZILAY ŞEHİDİ MEHMET ARİF KIDIMAN

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Şehit Mehmet Arif Kıdıman, Çobanbey-El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu 14 Eylül 2020 tarihinde şehit oldu.


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Kaynak: DHA

Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman'a anma töreni - Son Dakika

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