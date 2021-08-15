Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından Kızılay tüm imkanlarını seferber ederek Sinop, Bartın, ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da yürütüyor.

Kızılay, selden etkilenen 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Bin 91 afet uzmanı ve gönüllü ile çalışmalarını devam ettiriyor. 9 ikram aracı ve 49 operasyon aracı bölgede destek veriyor. 97 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 44 binden fazla kumanya ile beslenme hizmeti verdi. 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerle yardım malzemesi dağıtıyor. Kızılay da helikopterlere yardım sevkini sağlıyor. Ayrıca psikososyal destek ekipleri ile afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay afetzede ailelere ulaşarak psikososyal destek sağlıyor.