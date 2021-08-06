Kızılay şenlendirme projeleri için kapanış programı düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Kızılay şenlendirme Pprojeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor", "Kızılay Oryantiring Sporu ile Gelecek Nesle Dokunuyor" ve "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" projeleri için kapanış programı düzenledi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, "Kızılay şenlendirme projeleri kapsamında hazırlanan üç proje ile ilçede birçok kişiye ulaştık. Pandemi döneminde halkımızın ve çocuklarımızın hayatına renk katmak için çaba gösterdik. Projelerimizde bizlere destek veren Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğümüze, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri e sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim." dedi.

Projelere katkı veren kurum yetkililerine plaket verildi ardından program müzik dinletisi ile devam etti.

Programda, Mehmetçik MeydanıInda kurulan AFAD çadırı, Kızılay çadırında projeler kapsamında engelli öğrencilerin hazırladıkları el ürünleri sergilendi, oluşturulan spor istasyonlarında katılımcılar sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.