Kızılay Siirt Şube Başkanlığına Altunç Getirildi

Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanlığına Nihat Altunç getirildi.

Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanlığına Nihat Altunç getirildi.





Altunç, 150 yıllık kurumsal bir iyilik harekatı olan Türk Kızılayının misyonunu layık olduğu şekilde yürüteceklerini söyledi.





Altunç, "Savaş ve felaket anında insanlığın yaralarını sarmaya yönelik gönüllülük esası üzerine kurulan Türk Kızılayı 150 yıllık geçmişiyle bu ülkenin büyük bir mirasıdır. Kızılayın geçmişten aldığı emaneti geleceğe taşıması için çalışacağız."

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