Kızılay Silopi'de 800 öğrenciye diş fırçası ve macunu dağıttı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesi Türk Kızılay şubesi tarafından 800 öğrenciye diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilen diş fırçası ve diş macunu için dağıtım startı Dicle Ortaokulunda verildi. Kızılay ekipleri, diş fırçası ve macunlarının dağıtımını sınıflarda gerçekleştirdi. Dağıtıma sevinen öğrenciler Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Kızılay Silopi Şubesi Kadın Kolları başkanı Mihriban Kılıç, "Kızılay Silopi şubesi olarak ilçe genelinde 800 adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıma Dicle Ortaokulunda başladık. Birkaç okulda daha dağıtım yapacağız. Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğüne de teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK