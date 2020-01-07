Kızılay Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu - Son Dakika

Kızılay Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu

6 saat önce

Türk Kızılayı Şırnak'ın Silopi Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Silopi'de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu, System.String[]

Türk Kızılayı Şırnak'ın Silopi Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere giyim ve gıda yardımı yapıldı.


Kızılay Silopi Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettikten sonra ihtiyaçlarını öğrenip yardımda bulundu. Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, tespit edilen ailelere giyim ve gıda yardımı teslim ettiklerini söyledi. Tatar, Türk Kızılayı'nın misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya aralıksız devam ettiklerini belirtti. İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere giyim ile gıda malzemesi dağıttıklarını ifade eden Tatar, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen gıda kolileri, kavurmalar ve elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere kendi ellerimiz ile hanelere ulaştırdık. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayı'nın misyonuna uygun olarak ilçede nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların sofralarına yardım elimizi uzatmak istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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