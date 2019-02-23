Son Dakika Haberleri: Kızılay Sinop Şubesi Genel Kurulu

Kızılay Sinop Şubesi Genel Kurulu

1 saat önce

Türk Kızılayı Sinop Şubesi 2019 Olağan Genel Kurulu'nda Kemal Albayrak tekrar başkan seçildi.

Kızılay Sinop Şubesi Genel Kurulu, System.String[]
Türk Kızılayı Sinop Şubesi 2019 Olağan Genel Kurulu'nda Kemal Albayrak tekrar başkan seçildi.

Sinop Kültür Merkezinde yapılan kongrede mevcut Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ile Metin Oktay Fındık yarıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul, Kemal Albayrak'ın konuşmasıyla devam etti. Albayrak konuşmasında, "Sinopumuzda ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Kızılay hepimizindir. Seçimini gerçekleştireceğimiz genel kurulu başkanımız ile birlikte yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza Kızılay olarak elini uzatacaktır" dedi.

Öğle vakitlerinde başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sandığın açılması ile son buldu. Sandıktan toplam 254 oy çıktı. Zarfların 139'undan Kemal Albayrak çıkarken, 115 oy ise Metin Oktay Fındık'ın oldu. Bu sonuca göre Albayrak güven tazeledi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Kemal Albayrak, Kızılay, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay Sinop Şubesi Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]