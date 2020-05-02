Kızılay sokak hayvanlarını da unutmadı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını sürdüren, Ramazan ayı münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine erzak paketlerini ulaştıran Türkiye Kızılay Çorlu Şubesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarını da unutmuyor.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması adına duyarlı bir davranış sergileyen Kızılay görevlileri ilçedeki park alanlarına ve muhtelif yerlere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.



"Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak sokak hayvanları aç kalmasın diye mamalarını ve sularını hazırladık" diyen Kızılay gönüllüsü Kerime Yılmaz, "Biz aç kalmayız ama sokak hayvanları aç kalabilir. O yüzden elimizden geldiğince onları aç bırakmamaya çalışıyoruz. Kızılay olarak ve gönüllüleri olarak. Sizleri de duyarlılığa davet ediyorum. Lütfen siz de hayvanları aç bırakmayın" dedi. - TEKİRDAĞ