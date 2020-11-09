Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Kızılay şube başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
09.11.2020 23:03
SAMSUN'da, Covid-19 tedavisi gören Kızılay Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54), hayatını kaybetti.
SAMSUN'da, Covid-19 tedavisi gören Kızılay Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (54), hayatını kaybetti.
Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı. Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Samsun'da bazı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel, yarın toprağa verilecek.
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