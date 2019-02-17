Son Dakika Haberleri: Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut Oldu

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut Oldu

1 saat önce

Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Murat Bulut oldu.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut Oldu, System.String[]
Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Murat Bulut oldu.

Mevcut Başkan Bekir Uyanık'ın 3 dönem boyunca yaptığı başkanlık, derneğin 2009 yılı 3 dönem başkanlık kuralından dolayı görevi sona erdi. Bekir Uyanık'ın başkanlık görevinin sona ermesi ile yeniden seçime gidildi. Dernek binasında yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde 324 delege oy kullandı. Yapılan seçimde Mehmet Murat Bulut yeni başkan seçildi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinde görevli Müfettiş Arif Aydoğdu ve çok sayıda üyenin katıldığı seçimde eski başkan Bekir Uyanık'a, 9 yıl başkanlık 30 yıl ise yönetim kurulu üyeliği olmak üzere toplam 39 yıl vermiş olduğu hizmetlerden dolayı hizmet takdir beraat belgesi ile madalyası takdim edildi.

Yeni başkan seçilen Mehmet Murat Bulut, eski başkan Bekir Uyanık'tan aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Türkiye Kızılay Derneği, Adıyaman, Mehmet Murat, Güncel
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