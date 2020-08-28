Kızılay Şube Başkanı Taşar "Kızılay'a bağışlanan etlerin otelinde kullanıldığı" iddialarını... - Son Dakika

Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, "Kızılay'a bağışlanan kurban etlerinin sahibi olduğu otelin mutfağında kullanıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da ramazan ayı boyunca her gün 750, bu yıl da pandemiye rağmen ramazan ayında her gün 598 aileye yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Kızılay Tatvan Şubesi olarak iki yılda 3 bin gıda paketi, pandemi döneminde 655 kişiye 400'er lira nakdi destek, yaklaşık 6 bin kişiye giysi ve 90 aileye alışveriş kartı dağıttıklarını aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardır. Kızılay aracılığıyla yaptığımız yardımlar Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı listesinde yer alan ihtiyaç sahiplerine yöneliktir. Biz burada yardım gerçekleştiren kurumlarımız ve belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Devletimizin bu hizmetini sindiremeyenler ailemize ve kurumumuza iftira atmaktan ve yalan söylemekten çekinmemiş, bana ait olan otelin asansörü ve mutfağında, otelimin faaliyet göstermediği pandemi döneminde 7. kata kadar çıkarak iftira ve yalanlarla dolu bir senaryo kurgulamıştır. Özel işletmemize izinsiz ve gizli bir şekilde giren kişi, daha önceden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olan Kızılay paketlerini bir yerlere bırakarak çekim yapmış, burada güya farklı şeyler varmış gibi yansıtarak bizi lekelemeye çalışmıştır. Kurgulanıp paylaşılan görüntüler ve bu görüntüler ile ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Atılan iftiralar, Bitlisimize her alanda hizmet sağlayan milletvekilimiz Cemal Taşar'a ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay'a karşı yapılan bir komplo ve karalama kurgusudur."

Gerçeği yansıtmayan iftiralarla bölgeye kazandırılan hizmetlerin ve Kızılay çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Taşar, tüm engelleme girişimlerine rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreci başlattıklarını bildiren Taşar, "Biz komplo ve iftiralara asla göz yummayacağız. İftiraları yayan kişi araştırıldığında geçmişinde benzer şekilde haksız itham ve iftiralarla dolu bir çok haber yaptığı, bunu yapmayı alışkanlık haline getirdiği, para cezası, hapis cezası da dahil onlarca ceza aldığı bilinmektedir. Hukuka ve adalete güveniyoruz, içimiz rahat." ifadelerini kullandı.