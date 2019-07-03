Son Dakika Haberleri: Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da bir arada
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Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da bir arada

1 saat önce

Diyarbakır'da Kızılay şubelerinin katılımıyla 'Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi' düzenlendi.

Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da bir arada, System.String[]
Diyarbakır'da Kızılay şubelerinin katılımıyla 'Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi' düzenlendi.

Kızılayı'nın düzenlediği, eğitimde Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık tarafından selamlama konuşması yapıldı. Eğitimde, Türk Kızılayı'nın milli vizyonu, 2030 yılı küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri, uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun stratejileri ve Kızılay'ın şubelerdeki faaliyetlerini geliştirmek adına hazırladığı hedefleri anlatıldı. Şube yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılayı kurban kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, genel merkezden gelen 12 eğitimci ile 13 ilden gelen şube başkanı, başkan yardımcıları, sekreter, yönetim, denetim kurulu üyelerinin, Genç Kızılay yöneticileri ve üyeleri de katılım gösterdi.

"İyilikte, kendimizle ve birbirimizle yarışmalıyız"

Tüm birimleriyle, ülke ve dünya genelinde çok yönlü faaliyetler gerçekleştiren Kızılay'ın ihtiyaç sahipleri ve bağışçılarla doğrudan temas kuran şubelerinin, uzun ve kısa vadeli hedeflerinin anlatıldığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Kızılay Şubeler Müdürü Suat Bey, şubelerin kendileriyle ve biri birleriyle iyilik için yarışmaları gerektiğini söyledi. Bey, "2030 yılı stratejik hedefler doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de yüksek çaba gösterilmeli. Şubelerimiz birbiriyle ve kendileriyle 'iyilikte' yarışmalı. Bunun için tüm paydaşlarımızı harekete geçirmeliyiz" dedi.

"Kızılay birlik ve beraberlikle gücünü arttıracaktır"

2019 Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi'nde konuşma yapan Türk Kızılayı Kızılay Genel sekreteri Hüseyin Can ise tüm şubelere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Can "Birlik içerisinde hareket etmek Kızılay'ı güçlendirecektir. Paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde, daha anlamlı, daha etkili çalışmalar ortaya çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:03 Kaynak: İHA
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