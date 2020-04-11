Kızılay Şubesi yardımlarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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Kızılay Şubesi yardımlarına hız kesmeden devam ediyor
22 dakika önce
Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Kızılay ekipleri sokağa çıkma yasağının gelmesi ile yardımlarına hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.
Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Kızılay ekipleri sokağa çıkma yasağının gelmesi ile yardımlarına hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmesi ile Kızılay Çaycuma Şubesi tarafından ilçe merkezinde ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:06 Kaynak: İHA
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