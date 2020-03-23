Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.


İlçede faaliyet yürüten Kızılay Yüksekova Şubesi, bu sefer korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için 200 haneye hazırladıkları gıda paketlerini dağıttı. Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Kızılay Şubesi olarak bu duruma kayıtsız kalmadık. Ülke olarak bu virüsten kısa sürede en az can kaybı ve zararla atlatılması temennisinde bulunuyoruz. Genel merkezimizin önerileri doğrultusunda bir bağışçımızın gönderdiği gıda kolilerini 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık. Allah hayrını kabul etsin. Ülke olarak birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Diyanet: WhatsApp aracılığıyla evde ibadete teşvik edin İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir 77 yaşındaki dede ikna olmadı, 'Yakışıklı çekilmek' istedi
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu         
22:58
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 15:16:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay Şubesinden 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]