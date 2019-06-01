Son Dakika Haberleri: Kızılay Şubesinden yetimlere iftar
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Kızılay Şubesinden yetimlere iftar

1 saat önce

Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi yetimler için iftar programı düzenledi.

Kızılay Şubesinden yetimlere iftar, System.String[]
Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi yetimler için iftar programı düzenledi.
Şerif Başak Düğün Salonunda yapılan iftar programına AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Doğan, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Kızılay Nusaybin Şube Başkanı İlamettin Ay, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile davet edilen yetim ve aileleri katıldı.
İftardan sonra yetim çocuklarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Demirkaya ve Kızılay Şubesi yöneticileri, çocukların sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:04 Kaynak: AA
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