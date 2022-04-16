Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

16.04.2022 23:01
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

Türk Kızılayı Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Türk Kızılayı Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl Ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde Kızılay, Suriye'de bulunan yetimhanelerde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar programı düzenledi.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye içinde 3 bin yetim olduğunu ve Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Suriye'de yetim çocuklara yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Altan, " İdlib'te yetimlerimiz ile birlikte iftar yapacağız. Bulunmuş olduğumuz yetimhanede de 50 tane yetim var. Hem yetimler hem öksüzler, tamamen sahipsizler. Burada Kızılay olarak yetimhanenin ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik. Yetimhaneye ait olan ve yapımı yarım kalan derslikler var onları biz Kızılay olarak tamamlayacağız ve çocuklarımızın uzak yerlere okullara gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Yetimin sahipsiz olmadığını, onlarının elinden tutanların olduğunu göstermek istiyoruz. Suriye içinde 3 bin yetimimiz var. Biz Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz bunu da bağışçılarımız adına yapıyoruz" dedi.

Daha sonra Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan yetimhanede kalan çocuklarla iftar yaptı.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan/İHA)

Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor Suriye'de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor Suriyeli yetim çocuklar iftarda buluştu Suriyeli yetim çocuklar iftarda buluştu

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement