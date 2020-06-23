- Kızılay Suriye'deki sekizinci mağazasını Resulayn'da açtı - Son Dakika

- Kızılay Suriye'deki sekizinci mağazasını Resulayn'da açtı

- Kızılay Suriye'deki sekizinci mağazasını Resulayn'da açtıTürk Kızılayı, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'deki bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi yardımı yaptığı Sevgi Mağazalarından sekizincisi, Resulayn'da açıldı.

- Kızılay Suriye'deki sekizinci mağazasını Resulayn'da açtı

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RESULAYN - Türk Kızılayı, Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'deki bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi yardımı yaptığı Sevgi Mağazalarından sekizincisi, Resulayn'da açıldı.

Resulayn ilçe merkezindeki mağazanın açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcıları Şahin Aslan ve Erdinç Dolu, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Türk Kızılay Genel Başkanvekili Ercan Tan, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan, Resulayn Mahalli Meclisi başkan ve üyeleri katıldı.

Üç kattan oluşan mağaza binasının açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Vali Erin, burada sunulacak hizmetin bölge halkına hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından mağazayı gezen Vali Erin ve beraberindekiler, ihtiyaçlarını temin etmek için mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerini kendi elleriyle giydirdi.

Türk Kızılayı, daha önce Türkiye kontrolünde bulunan İdlib, Afrin, Azez, El Bab, Cerablus ve Telabyad'da sevgi mağazaları açmıştı. Resulayn'da açılan sekizinci mağazada, günde 150 ile 200 ihtiyaç sahibinin giysi ve ayakkabı ihtiyacının karşılanabileceği öğrenildi.

Resulayn, Kızılay, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kızılay Suriye'deki sekizinci mağazasını Resulayn'da açtı - Son Dakika

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