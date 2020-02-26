Kızılay Suriye'ye 35 bin konut yapacak - Son Dakika
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Kızılay Suriye'ye 35 bin konut yapacak

6 saat önce

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Suriye'de 35 bin konut yapacaklarını açıkladı.

Kızılay Suriye'ye 35 bin konut yapacak, System.String[]

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Suriye'de 35 bin konut yapacaklarını açıkladı.


Suriye'de yapılan Kızılay faaliyetlerini incelemek üzere bölgeye giden Turunç, dönüşte Cilvegözü Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın olan güvenli bölgelere konut yapılacağını vurguladı.


Son operasyonlarla oluşturulan 30 kilometrelik güvenli alan içerisinde Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirten Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "Bu insanların öncelikli olarak barınmaya ihtiyacı var. Bu kapsamda Almanya'nın destekleri ile 35 bin konut projesi için iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor" dedi.


Bu proje kapsamında konutların yapılacağı alanlarda altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turunç, "İlk etapta 7 bin konutun sığacağı 4 tane güvenli alan oluşturduk ve bu alanlarda çalışmalara başladık. Konutlar için Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanımıza bir sözü vardı ancak bununla ilgili henüz bir ödeme gelmedi. Tabi biz ödeme geldikten sonra çalışmalara başlayacağız diye bir şey yok biz devlet olarak bu konutların yapımına başlayacağız" diye konuştu. - HATAY

İsmail Hakkı Turunç, Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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