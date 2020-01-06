Kızılay Suşehri Şubesi'nin faaliyetleri değerlendirildi - Son Dakika

Kızılay Suşehri Şubesi'nin 2019 yılında ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulunduğu bildirildi.

Kızılay Suşehri İlçe Temsilcisi İsa Şahin, düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İlçede ihtiyaç sahibi 240 aileye giysi yardımı yaptıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"750 öğrencimize İstanbul Kızılay Başkanlığı tarafından gönderilen kışlık giysi hediyelerimizi ulaştırdık. Talep doğrultusunda Genç Kızılay birimiz ile okullarımızda ve KYK yurdumuzda Kızılay sunumlarını yaptık. 50 ailemize 300 lira nakdi yardım desteğini hesaplarına yatırılmak üzere ulaştırdık. 135 adet gıda kolimizi ve 392 adet kıyma ve kavurma etlerini tespitlerini yaptığımız ve bizlere başvuru yapanlara ulaştırdık. Özel eğitim öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları için Kemalpaşa İlkokulumuza Özel Eğitim Sınıfı kazandırdık. Eğitime destek adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Türk Kızılayı'nın dünya üzerinde yardımlaşma konusunda ilk sırada yer aldığını sözlerine ekleyen Şahin, Kızılay'ın her türlü afette ve yardımlaşmada dünden bugüne, elde ettiği bilgi birikimi ile ihtiyaç anında her yerde olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kızılay'a destek sağlayan herkese teşekkür eden Şahin, "Gönüllülerimiz, Genç Kızılay ekibimiz, hayırseverlerimiz ve yönetimimiz ile insanlığın ızdırabını dindirmek için iyilik yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir." diye konuştu.