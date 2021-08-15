Kızılay tarafından, bin 91 gönüllü ve uzman ile sel bölgelerinde yardım çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

Kızılay tarafından, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından tüm imkanlar seferber edilerek, Sinop, Bartın, ve Kastamonu'da bin 91 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarına devam ediliyor.

Kızılay tarafından, selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapılmasının yanı sıra psikososyal destek çalışmalar da yürütülüyor. Kızılay tarafından, selden etkilenen 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırılmasının yanı sıra bin 91 afet uzmanı ve gönüllü ile çalışmalara devam ediliyor. 9 ikram aracı ve 49 operasyon aracı ise bölgede destek veriyor. 97 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtılmasının yanı sıra, 44 binden fazla kumanya ile beslenme hizmeti verildi. 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay tarafından, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık 'ta ki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırılıyor. Ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteği ile Kızılay yardım malzemesi sevk ediliyor. Ayrıca psikososyal destek ekipleri ile afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay afetzede ailelere ulaşarak psikososyal destek sağlanıyor. - ANKARA