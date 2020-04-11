Kızılay, Tatvan'da gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.

ilçe genelinde aralıklarla giyim ve gıda yardımında bulunan Türk Kızılay Tatvan Şubesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yardımlarını sıklaştırdı.

Salgından dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştıran Kızılay gönüllüleri, aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarına destek olmaya çalışıyor.

Yardımların aralıklarla devam ettiğini kaydeden Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım paketlerini teslim ettiklerini, en son yapılan dağıtımda 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi teslim ettiklerini ve yardımların aralıklarla devam edeceğini söyledi.