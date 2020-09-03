Kızılay Tatvan Şube Başkanı Taşar görevinden istifa etti - Son Dakika

Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, görevinden istifa etti.

Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü Kızılay Tatvan Şube Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Son günlerde şahsı üzerinden Kızılay ve ağabeyi olan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a yönelik hile ve kurguyla hazırlanan görüntülerle bir karalama, iftira ve linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Taşar, görev süresi boyunca mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çaba gösterdiğini aktardı.

Kendilerini karalayanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını ifade eden Taşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis ve Tatvan'daki siyasi hesaplaşmalara Kızılay gibi güzide bir kurumun daha fazla alet edilmesinden son derece rahatsız olduğumun bilinmesini isterim. Ailemizin de mensup olduğu AK Parti'nin ilimizde kazandırdığı zaferlere şahsım üzerinden saldırılmasına ve karalanmasına meydan vermeyeceğim. Şahsımla herhangi bir hesabı olanların doğrudan hesaplaşması ve Kızılay'ın son gelişmeler üzerine başlattığı incelemeyi rahatlatmak için Kızılay Tatvan Temsilciliği görevinden istifa ettiğimi bildiririm."