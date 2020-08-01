Kızılay Tatvan Şubesi bayramda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Türk Kızılay Tatvan Şubesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yardım çalışmalarını artırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini kaydeden Taşar, şöyle konuştu:

"İlçe genelinde aralıklarla yardım kolileri dağıtıyoruz. Normal çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna ek olarak Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında çalışmalarımızı hızlandırdık. Bayram dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda da sıkı bir çalışma yürüttük. Bayram dolayısıyla 90 yardım kolisi dağıttık. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum."