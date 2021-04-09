Kızılay, "Teşekkür ve Dayanışma Programı" adı altında interaktif çevrimiçi bir etkinlik - Son Dakika

Ramazan Kampanyası'nın başlangıcını yapan ve milyonlarca insana milletin yardım elini uzatmayı hedefleyen Kızılay, hedefini daha ileriye taşımak için "Teşekkür ve Dayanışma Programı" adı altında interaktif çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek.

Kızılay'ın sosyal medya hesapları üzerinden 11 Nisan'da saat 16.00'da başlayacak olan programda pek çok ünlü isim de yer alacak. Sanatçı, sporcu, siyasetçi, kanaat önderi gibi toplumun çeşitli kesimlerinin katılacağı ve yaklaşık 6 saat sürecek programda hem bağışçılar onurlandırılacak hem de bağışlar kabul edilecek.

Bazı ulusal kanallarda da ilk bölümü yayınlanacak olan "Teşekkür ve Dayanışma Programı", Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde, Kızılay'ın İstanbul'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'ndeki lojistik depolarından gerçekleştirilecek