Son Dakika Haberleri: Kızılay, Tosya'da Öğrencilere Diş Fırçası ve Macun Dağıttı

Kızılay, Tosya'da Öğrencilere Diş Fırçası ve Macun Dağıttı

1 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Tosya ilçesinde 250 öğrenciye diş fırçası ve macun dağıtıldı.

Kızılay, Tosya'da Öğrencilere Diş Fırçası ve Macun Dağıttı, System.String[]
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Tosya ilçesinde 250 öğrenciye diş fırçası ve macun dağıtıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek isteyen Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Tosya ilçesinde eğitim gören öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıttı. Ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapan Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Avukat Akif Güzel, öğrencilere düzenli olarak diş fırçalamalarını tavsiye etti.

Ağız ve diş sağlığının insan hayatında önemli olduğunu ifade eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, çocuklara diş fırçalamayı alışkanlık haline getirerek günlük 1 defa da olsa sürekli yapmaları gerektiğini söyledi.

Sakarya Ortaokulunda, Kızılay Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplam 250 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımıyla düzenlenen programda Kızılay ekibine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Şeh Mahallesi Muhtar Adayı Ferhat Bozan eşlik etti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Kızılay, Kastamonu, Tosya, Güncel
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