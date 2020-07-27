Kızılay Tunceli'de ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor - Son Dakika

Türk Kızılay, Tunceli ve ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi Başkanı Gökhan Arasan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından sonra kent merkezi ve ilçelerde oluşturdukları ekiplerce vatandaşları bilgilendirdiklerini anımsattı.

Vatandaşların ihtiyaç duyacakları maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımını da yaptıklarını aktaran Arasan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin başladığı günden bu güne kadar sağ olsun gönüllü ekiplerimiz yöre insanımıza ulaşıyor. Cami, cemevi, taziye evleri, taksi durakları, meslek kuruluşları başta olmak üzere esnaf ve yöre insanımıza ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca dezenfektan ve kolonya dağıtımımız da aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz başta olmak üzere emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir."