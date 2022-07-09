Türk Kızılay, Türkiye'de ve 21 ülkede kurban kesimine başladı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Türkiye'de ve 21 ülkede kurban kesimine başladı

09.07.2022 12:52

Türk Kızılay, Türkiye'de ve dünyanın üç kıtasındaki 21 ülkede, kurban kesim işlemini başlattı.

Türk Kızılay, Türkiye'de ve dünyanın üç kıtasındaki 21 ülkede, kurban kesim işlemini başlattı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırseverlerin tercihi bu yıl da Kızılay oldu.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, hayırseverlerin kurban vekaletlerini emanet alan Türk Kızılay, bayram namazının ardından kesim işlemine başladı.

Yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 21 ülkede kurban kesiliyor.

Veteriner hekimler tarafından seçilen kurbanlıkların kesim işlemi, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü yapılacak. İslami şartlara uygun şekilde yapılan kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor.

Vekalet sahiplerine anlık bilgi veriliyor

Kurban ibadetini, Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık bilgi veriliyor, kesim aşamaları ise video ile kayıt altına alınıyor.

Türk Kızılay, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban bereketi yaşatıyor. Kızılay, 2022 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında, Balkanlarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Orta Doğu'da Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Asya'da Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Endonezya ve Afrika'da Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Çad, Nijer, Uganda ile Tanzanya'da kurban kesimleri yapıyor.

Örnek uygulama "Kurbanda Kızılay Modeli" ile hayırseverler kurban ibadetlerini yerine getirirken, ihtiyaç sahiplerinin de sofraları bereketleniyor.

Kızılay ekipleri, yurt dışında kesimlerin hemen ardından, yurt içinde ise anlık ve kavurma konservesi olarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Türkiye'de ve 21 ülkede kurban kesimine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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