KIZILAY UKRAYNA'NIN ÇERNİVTSİ BÖLGESİNDE BESLENME DESTEĞİ VERİYOR - Son Dakika

UKRAYNA'daki mağdurlar için bölgeye 20 TIR insani yardım malzemesi sevk eden Kızılay, Batı Ukrayna bölgesinde de beslenme desteği sağlıyor. Savaş bölgelerinden Çernivtsi şehrine gelen mağdurlar ilk olarak Kızılay'ın mobil beslenme aracıyla karşılaşıyor. Kızılay'ın bölgede hizmet verdiğini öğrenen ve ekibin yanına gelen Ukraynalı Valeri amca, Bize yardımlarınız için teşekkür etmeye geldim. Sizin yardımlarınız ve desteğiniz önemli. Türkiye benim ikinci vatanım dedi.

Çernivtsi'deki Soborna Meydanı'nda mobil beslenme aracını konuşlandıran Kızılay, yoğunluğa göre beslenme noktalarını belirliyor. Kızılay ekipleri, yardımlar sırasında ilginç karşılaşmalar da yaşıyor. Kulak Burun Boğaz doktoruyken emekli olan Valeri amca da bunun en ilginç örneklerinden.

VALERİ AMCADAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Batı Ukrayna'daki Çernivtsi şehrinde yaşayan Valeri amca, kızını ve torunlarını İzmir'deki arkadaşının yanına ulaşmak üzere Türkiye'ye göndermiş. Kendisi ülkesinde kalan Valeri, 22 yıl önce İstanbul'da doktor olarak görev yapmış. Şimdi emekli olan Valeri amca, Kızılay ekiplerinin bölgede Ukrayna halkına destek verdiğini öğrenince teşekkürlerini ifade etmek üzere ekibin yanına uğradı.

62 yaşındaki Valeri amca, İnternette haberlere bakarken Kızılay'ın da burada hizmet verdiğini öğrendim. Bize yardımlarınız için teşekkür etmeye geldim. Sizin yardımlarınız ve desteğiniz önemli. Türkiye benim ikinci vatanım. Bende Türküm. 40 yaşındayken yaklaşık 22 yıl önce ben birkaç sene İstanbul'da doktor olarak görev yaptım. Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanıyım, şimdi emekliyim. Sadece Türkiye bana destek oldu. İki haftadan fazladır evimizin altındaki bodrumda yaşıyoruz. Sürekli sığınak koşullarında yaşamak zor. Türk vatandaşlarını tahliye edenlerle görüştüm, kızım ve torunlarım için. Allah yardımcımız oldu, otobüste yer verildi. Kızım Viktorya ve torunlarımı Türkiye'ye gönderdim. Şimdi İstanbul'dalar. İyi bakıldıklarını öğrendim. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Oradan da İzmir'e eski bir arkadaşımın yanına geçecekler diye konuştu. ve tekrar Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.