Kızılay üyeleri doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Kızılay üyeleri doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun geçen kış şartları dolayısıyla gönüllü Kızılay üyeleri doğaya yem bıraktı.

Kızılay üyeleri doğaya yem bıraktı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoğun geçen kış şartları dolayısıyla gönüllü Kızılay üyeleri doğaya yem bıraktı.

Gönüllü Kızılay üyeleri zorlu geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Kışlalar Mahallesi arazisine yem bırakan gurup adına açıklama yapan Suşehri Kızılay İlçe Temsilcisi İsa Şahin, "Vatandaşlarımız, Türk Kızılay'ını bugüne kadar toprak kaymalarında, depremlerde, sel baskınlarında, doğal afetlerde görüyordu. Bugün de ilçemizde doğada yaşayan hayvanlara yem bırakırken görüyor. Etkinliğe katılan bütün üyelerimizi kutluyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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