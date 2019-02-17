Son Dakika Haberleri: Kızılay Van Şube Başkanlığına Demiroğlu Seçildi

Kızılay Van Şube Başkanlığına Demiroğlu Seçildi

1 saat önce

Kızılay Van Şube Başkanlığına M. Uğur Demiroğlu seçildi.

Kızılay Van Şube Başkanlığına Demiroğlu Seçildi, System.String[]
Kızılay Van Şube Başkanlığına M. Uğur Demiroğlu seçildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunması ve açılış konuşmalarının ardında tek liste halinde gidilen kongrede M. Uğur Demiroğlu başkan seçildi.

Seçimin ardından Kızılayda uzun yıllar hizmet yapanlara madalya ve plaket verildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Kızılay, Van, Güncel
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