- Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

- Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat sel bölgesinde incelemelerde bulundu

- Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat sel bölgesinde incelemelerde bulundu Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

- Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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MUŞ - Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Hoşan Deresinin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kalırken, tarım arazileri ile bostanlar kullanılamaz hale geldi. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, selde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan afette Kızılay olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yonat, "Şu an selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunuyoruz. Gerçekten çok ciddi bir anlamda hasarın olduğunu görüyoruz. Yaşanan olayı yerinde gördük. Kızılay olarak elimizden gelen tüm gayretleri sarf ederek maddi ve manevi ne gerekirse vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her yönüyle elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz "dedi.

İlçede meydana gelen selde ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığını söyleyen Tahsin Tepe isimli vatandaş ise "Dün akşam meydana gelen selde bostan olsun ev olsun yığınlar ve otlar olsun komple sular altında kaldı. Allah razı olsun Kızılay başkanımız geldi, gerekli tespitleri yaptı. Tedbir olarak seli önleyecek bir neden yok. Yağmurdan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Allah'a şükür can kaybımız yok "ifadelerini kullandı.

Kızılay, Varto, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kızılay Varto Şube Başkanı Yonat sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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