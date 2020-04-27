Son Dakika › Güncel › Kızılay Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı - Son Dakika
Kızılay Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı
6 saat önce
Türk Kızılay Derneği Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı.
Türk Kızılay Derneği Varto Şube Başkanlığına Hamza Sezgin Yonat atandı.
Muş'un Varto ilçesinde Kızılay Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten Nail Baba'nın memuriyetten emekli olmasının ardından Malatya'ya taşımasıyla boş kalan göreve Varto ilçesinde esnaf olarak faaliyetlerini devam ettiren Hamza Sezgin Yonat atandı. Kızılayın her zaman halka yardım için hazır olması gerektiğini ifade eden Hamza Sezgin Yonat, şubelerinin deprem bölgesi olan Varto ilçesinde aktif durumda olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yonat, "Bireysel kaygılarımızı bir kenara atarak arkadaşlarımızla birlikte çalışıp Varto için hizmetlerin devamını sağlayacağız. Arkadaşlarımın isteği ile başkanlığa uygun görülerek bu göreve getirildim. İlçemize en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapacağım" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 03:41 Kaynak: İHA
Son Dakika 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu