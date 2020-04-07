Kızılay vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıma başladı - Son Dakika

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Kızılay vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıma başladı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başladı.
DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kısıtlama olan cadde girişlerinde Kızılay ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.
Düzce'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarınca vatandaşların ve araçların yoğun olduğu bölgelerde caddeler trafiğe kapandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrollerin yapıldığı bölgelerde Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı. Yaya ve araç trafiğine kısıtlanan noktalarda maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz dağıtılan maskeler, vatandaşlar tarafından beğenildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
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