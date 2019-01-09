Kızılay ve Afad Karda Kalan Vatandaşın İmdadına Yetişti

Elazığ
'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD
ve Kızılay
ekipleri yetişti.
Kızılay ve AFAD ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Elazığ- Bingöl
ve Elazığ- Diyarbakır
kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 yolcuya destek sundu.
Kara yolları ekiplerince sürdürülen yol açma çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşları misafir eden ekipler, çay ve çorba ikramında bulundu.
Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu ve İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Elazığ-Bingöl kara yolundaki bir dinlenme tesisinde misafir edilen yolcular ile vatandaşları ziyaret etti. Türk Kızılayı
Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi tarafından mahsur kalan vatandaşlara helva, ekmek ve su dağıtıldı.