Son Dakika Haberleri: Kızılay ve Afad Karda Kalan Vatandaşın İmdadına Yetişti

Kızılay ve Afad Karda Kalan Vatandaşın İmdadına Yetişti

45 dakika önce

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti.

Kızılay ve Afad Karda Kalan Vatandaşın İmdadına Yetişti, System.String[]
Elazığ'da kar nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti.

Kızılay ve AFAD ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Elazığ- Bingöl ve Elazığ- Diyarbakır kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 yolcuya destek sundu.

Kara yolları ekiplerince sürdürülen yol açma çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşları misafir eden ekipler, çay ve çorba ikramında bulundu.

Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu ve İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Elazığ-Bingöl kara yolundaki bir dinlenme tesisinde misafir edilen yolcular ile vatandaşları ziyaret etti.

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi tarafından mahsur kalan vatandaşlara helva, ekmek ve su dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Elazığ, Kızılay, AFAD, Güncel
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