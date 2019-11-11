Son Dakika Haberleri: Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısı
Son Dakika Yerel Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısı

Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısıBURSA - Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.

Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısı

BURSA - Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.

Uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, tüm branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyasına imza attı. Hastane bahçesine kurulan kan bağış tırına hastane çalışanları, hasta yakınları ve çevredeki mahalle sakinleri katıldı. Çok sayıda bağışın yapıldığı tırı ziyaret eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, bağışta bulunanlarla yakından ilgilendi. Özkul, "Yaralı askerlere yardımcı olması gayesiyle kurulan Kızılay, daha sonra Türk Kızılay'ı ismini aldı. Gönüllü bağışçılardan kan alınması çok önemli. Bu kampanyanın içerisinde olmaktan dolayı da bizler de çok mutluyuz. Hem Hayat Hastanesi personeli ve hem de çevredeki vatandaşlarımız buraya gelerek kan bağışında bulunuyor" dedi.

Kan vermenin vücuda hiçbir şekilde zararı olmadığını ifade eden Özkul, "Hatta kan vermek, sağlık yönünden faydalı olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasını önemsiyoruz. Farkındalığa katkı koymak için bizlerde kan bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, Hayat Hastanesi'ne gösterdiği sosyal duyarlılık ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılay ve Hayat Hastanesinden kan bağışı çağrısı

Kızılay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
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