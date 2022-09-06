İSTANBUL-KIZILAY VE KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ'NDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

KIZILAY ve Kanser Savaşçıları Derneği, 'Damardan Kahramanım Olur Musun?' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya, kan bağışının kanser hastalığının tedavisindeki önemine dikkat çekerek, farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kızılay, 2015 yılından itibaren kanser hastalığıyla mücadele için çeşitli projeler yürüten, Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı. Fatih'te Kızılay Kan Merkezi'nde bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan kampanyada, kanser hastalığı ve kan bağışı ilişkisi vurgulandı. Pandemi döneminde kan bağışı oranlarının düştüğü belirtilerek, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Toplantıda konuşan Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu, "Kanser hastalarının kan ihtiyacına vurgu yapmak için bugün burada yeni bir kampanya başlatıyoruz. Aslında toplumda kan ihtiyacının trafik kazası ve ameliyatlar için bir ihtiyaç olduğu biliniyor. Şunu biliyoruz ki, ABD'deki istatistiklere göre aslında toplumun yüzde 25 kan ihtiyacı, sadece kanser hastaları için kullanılıyor. Dolayısıyla kan, kanser hastaları için gerçek bir ihtiyaç. Biz buna vurgu yapmak ve toplumumuzu kan bağışına davet etmek için bir aradayız. Türk milletinin kan bağışına bakışı olumlu yalnız, bildiğiniz gibi pandemi döneminde sadece ülkemizde değil, bütün dünyada büyük bir sorun oldu. Çünkü kan bağışı oranları ciddi oranda azaldı. Ülkemizde sadece yaz dönemi ve Ramazan aylarında düşüş görülür. Biz bütün halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz çünkü, unutmayın ki kan vererek hayat veriyorsunuz" diye konuştu.

"KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR"Kızılay Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, mevcut kan stoklarıyla ilgili 18 bölge kan merkezi ve 68 kan bağışı merkeziyle, onlara bağlı birimlerle yürütüldüğünü söyledi. Kalender "İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle ülkemiz kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 92'sini Kızılay karşılamaktadır. Kovid-19 dönemine kısaca değinmek gerekirse, ülke genelinde bir infial, enfeksiyon, doğal afet ya da başka bir olay söz konusu olduğunda, bu sistemi üstlenmiş ekibin belirli bir stok seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Şu andaki veriler gösteriyor ki, ülke kan ihtiyacında, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hedefin tamamı belki de üzerinde bir kan bağışı toplanacak gibi görünüyor. Yine de belirtmek lazım, birkaç gün ya da aylar sonra, her gün kan bağışlayacak vatandaşlarımız sayesinde olacak. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Kampanya çeşitli kurumlarda kan bağışı etkinlikleri ile devam edecek.

- İstanbul