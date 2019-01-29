Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı

İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerle projeler uygulamak istediklerini ifade ederek, "Amacımız bu projelerle bilincin artırılması.

İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerle projeler uygulamak istediklerini ifade ederek, "Amacımız bu projelerle bilincin artırılması. Problemlere çözüm bulunması için Genç İşletmeler Ağını finanse etmeye çalışıyoruz. Bütün üye devletlerde genç iş adamlarını, girişimcileri alıp girişimcilik programları başlatmak istiyoruz." dedi.



İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ikinci günü oturumlarla sürüyor.



"Gençlik" oturumunda konuşan Ayhan, sahadaki sorunları "cinsiyet eşitliği ve temsil" ile "radikalizm" şeklinde açıklayarak, "Gençlik, bütün derneklerin önceliği olmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri farklı özelliklere sahip ve Gençlik Stratejisi kapsamında çözümlerin uygulamaya geçirilmesi için mutlaka destek vermeliler." diye konuştu.



Taha Ayhan, 2019'u "İslami kültür, bilim ve miras yılı" olarak ilan ettiklerine değinerek, şu bilgileri verdi:



"Üye devletlerle projeler uygulamak istiyoruz, amacımız bu projelerle bilincin artırılması. Problemlere çözüm bulunması için Genç İşletmeler Ağı'nı finanse etmeye çalışıyoruz. Bütün üye devletlerde genç iş adamlarını, girişimcileri alıp girişimcilik programları başlatmak istiyoruz. Okuryazarlık için yeni bir kampanya başlatıyoruz ve okuryazarlığı gençler arasında artırmak istiyoruz. Sağlık konusunda ise üye devletlerin sağlık bakanlıklarıyla iş birliği yapıyoruz ve uzman kuruluşlarla çalışıyoruz."



"115 üniversitede kulübümüz var"



Genç Kızılay Başkanı Emre Koç da, 2017-2018 döneminde düzenlenen gençlik kampına, 35 ülkeden 85 uluslararası genç Kızılay ve Kızılhaç temsilcisinin katıldığını ifade ederek, şunları anlattı:



"2018'de hem eğitimler hem kamplar hem Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı faaliyetlerinde, genç Kızılaycılar olarak yurt dışı görevleriyle yaklaşık 200 kişiyi sahaya indirdik. O bölgelerde aldıkları farklı eğitimlerin yanı sıra memleketlerine döndüklerinde onlarla iletişimimizi aktif tutabilecek gençlik merkezlerimizi açtık. Gençlik merkezlerimizde yerelde ve ulusal anlamda üniversitelerden, illerden gönüllü kazandığımız arkadaşlarımız var. 115 üniversitede kulübümüz var."



Koç, 100'e yakın Genç Kızılay eğitimcisinin Türkiye'nin dört bir yanında akranlarına temel ilk yardım eğitimlerini ve olası afet durumlarında yapılacakları anlattığını aktardı.



"En hassas durumda olanlar ergenler ve çocuklar"



Tacikistan Genç Kızılayı Başkanı Nabi Sidikov ise ülkesinde iş bulmak için göç edenlerin yüzde 70'ini gençlerin oluşturduğunu dile getirerek, "Farklı büyük kitlesel göç tiplerinin olduğunu görüyoruz. En hassas durumda olanlar, ergenler ve çocuklar. Özellikle genç kızlar, insan ticareti ve köleliğe maruz kalabiliyorlar. Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri olarak bunların üstünden nasıl gelinir ona bakmak lazım." diye konuştu.



Gönüllülerin çatışma bölgelerinde korunabilmesi için sigorta belgesi sağlanması gerektiğine işaret eden Sidikov, gençlerin planlama, karar verme ve uygulama süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

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