Kızılay ve muhtar yetim ve fakir aile çocukları bayram öncesi giydirdi - Son Dakika

TÜRK Kızılayı Avcılar Şubesi ve Gümüşpala Mahalle Muhtarlığı'nın yaptığı çalışmalarla mahalledeki yetim ve fakir ailelerin çocuklarına bayramlık elbiseler hediye edildi.

Türk Kızılayı, Avcılar'da belirlenen 100'den fazla yetim çocuğun yakınlarına tek tek ulaşarak onları Gümüşpala Mahallesi'nde belirlenen bir mağazaya davet etti. Çarşamba günü 14 yaşından küçüklere tanınan sokağa çıkma izninden de faydalanan bazı anneler yetim çocuklarını mağazaya getirerek, onlara Türk Kızılayı'nın hediyesi olarak bayramlık kıyafet beğendi. Genç Kızılay gönüllüleri de annelere veya yetimlerin yakınlarına kıyafet seçiminde yardım etti.

MUHTAR DA FAKİR AİLE ÇOCUKLARINI GİYDİRDİ