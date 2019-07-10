Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı
16 dakika önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kurban organizasyonunda yurt içi kurban bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02
Türk Kızılay
Genel Başkanı Kınık
, kurban organizasyonunda yurt içi kurban bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.
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