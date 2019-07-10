Son Dakika Haberleri: Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı
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Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı

16 dakika önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kurban organizasyonunda yurt içi kurban bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı, System.String[]
Kızılay, Kınık, Ekonomi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, kurban organizasyonunda yurt içi kurban bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02 
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