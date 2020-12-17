Kızılay yardımlara devam ediyor - Son Dakika

Kızılay yardımlara devam ediyor
17.12.2020 11:52
Kızılay Düzce Şubesi, kış mevsiminin soğuklarıyla kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde ihtiyacı olan ailelere yardımlarına devam ediyor.
Kızılay Düzce Şubesi, kış mevsiminin soğuklarıyla kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde ihtiyacı olan ailelere yardımlarına devam ediyor.
Kış mevsiminde ihtiyacı olan ailelerin yardım elini uzatan, mağduriyetleri bir nebzede olsa gidermek için çalışmalar yapan Kızılay, bu kapsamda Düzce'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına hız verdi. Havaların soğumasıyla birlikte Covid-19 salgını ile de mücadele eden ailelere Kızılay ekipleri yetişiyor. Ekipler, daha önceden belirlenen ihtiyacı olan ailelere gıda kolileri ve temizlik-hijyen malzemelerinden oluşan kolileri dağıtıyor. - DÜZCE
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