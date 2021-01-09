Kızılay yardımlarını pazarda sattığı iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kızılay yardımlarını pazarda sattığı iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

09.01.2021 17:17
Kızılay yardımlarını pazarda sattığı iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Türk Kızılay Sancaktepe Şubesi'ne yapılan yardımları halk pazarlarında satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 2'si tutuklu 12 sanığın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması...

Türk Kızılay Sancaktepe Şubesi'ne yapılan yardımları halk pazarlarında satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 2'si tutuklu 12 sanığın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Kızılay Sancaktepe Şubesi eski koordinatörü Emrah Aytar ve pazarcılık yapan babası İsmail Hakkı Aytar ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, Müşteki Türk Kızılay avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tüm sanıklar beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıklar Emrah Aytar ve İsmail Hakkı Aytar'ın avukatı Orkun Burak Uğurlu, müvekkillerinin üzerine atılı suçun değişme ihtimali olduğunu belirterek, "Bizce dernekler kanununda yapılan değişiklik ile eylemler 'güveni kötüye kullanma' suçu kapsamına alınmıştır. Bu nedenle olayın da bu suçtan değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu suç katalog suçlardan değildir, bu nedenle elde edilen deliller hukuka aykırı elde edilmiştir. Müvekkillerim uzun süredir tutukludur. Tahliyelerine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Müşteki Kızılay avukatı Cemre Berkay Paçacı da, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanıklar Emrah Aytar ile İsmail Hakkı Aytar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının da devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Kızılay'ının Sancaktepe Şubesi'ne yapılan yardımları usulsüz bir şekilde temin ederek, Kızılay'a ait olmayan depolara nakledildikten sonra halk pazarlarında satıp, haksız kazanç elde edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında o zaman Kızılay Sancaktepe Şube Koordinatörü olan Emrah Aytar, pazarcılık yapan babası İsmail Hakkı Aytar, pazarcı Salih Yavuz ile Sancaktepe Kızılay Şubesi'nin eski başkanı ve onursal başkanı Cihan Yalçın hakkında hakimlik kararıyla teknik takip yapıldığı kaydedilen iddianamede, müşteki Hilmi Yazıcı'nın ifadesine yer verildi.

Halen Sancaktepe Kızılay Başkanı olarak görev yaptığını, yaklaşık 16 aydır bu görevi yürüttüğünü belirten Yazıcı, sanık Emrah Aytar'ın, kurulduğu 2007'den bu yana şubenin personeli olduğunu söyledi.

Olaydan, 19 Haziran'da jandarma personelinin telefonu üzerine haberi olduğunu dile getiren Yazıcı, Kızılay adına bağışlanan yardımların kendi depolarına koyulduğunu, ancak jandarma eşliğinde Emrah Aytar tarafından kiralandığı söylenen depolara gittiklerinde sayılamayacak kadar çok giyim malzemesini görünce şok yaşadığını kaydetti.

Yazıcı, Kızılay adına tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

Çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi

İddianamede, söz konusu depolarda çok sayıda çuval içinde ele geçirilen giyim malzemelerinin barkod kontrolleri yapıldığında Kızılay Sancaktepe Şubesine yapılan yardımlar olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, bir sanığın evinde yapılan aramada ise Kızılay logolu kutu içerisinde de kıyafet, konserve, kolonya gibi malzemeler bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, sanık İsmail Hakkı Aytar'ın, Sancaktepe'deki ikametinde yapılan aramada suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 69 bin 590 lira, 103 Amerikan doları, 22 adet çeyrek altından oluşan bileklik, 20 altın küpe, 14 altın bilezik, 9 altın bileklik, 3 cumhuriyet, 2 yarım ve bir tam altın, bir altın gerdanlık, 19 altın hesap cüzdanı ve bir pırlanta yüzük ele geçirildiği bilgisi verildi.

Kıyafetlerin etiketlerini keserek halk pazarlarında satmışlar

Kızılay Sancaktepe Şubesi'nin eski koordinatörü olan sanık Emrah Aytar'ın ihtiyaç sahiplerine iletilmek amacıyla şubeye yapılan yardım malzemelerini babası İsmail Hakkı Aytar ve kendi adına kiralanmış depolara aktardığı belirtilen iddianamede, depolardaki ürünlerin etiket ve barkodlarını kesen sanıkların kendi araçlarına yükledikleri malzemeleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da kurulan bazı halk pazarlarında diğer şüpheliler ile birlikte satarak haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin bu ürünleri pazarlarda değerinin çok altında ucuza piyasaya sürdükleri anlatılarak, malzemelerin pazar yerlerinde bu sanıklar tarafından satıldığının teknik takip sonucu görüntülendiği, jandarma ekiplerince bedeli karşılığında pazardan satın alınan bazı ürünlerin dosyaya delil olarak sunulduğu aktarıldı.

Sanıklar Emrah Aytar, İsmail Hakkı Aytar, Salih Yavuz, Mustafa Karagöz, Mehmet Karagöz, Özcan Bayraktaroğlu'nun birbirleriyle bağlantılı fikir ve eylem birlikteliği içerisinde oldukları belirtilen iddianamede, diğer sanıklar Cihan Yalçın, Himaye Özdemir, Hatun Yalçın, Kadir Yalçın, Tazebey Daşdemir, Veysal Çiçek'in eylemlere iştirak halinde katılarak ortak amaç gütmek suretiyle aynı suçu birden fazla işledikleri kaydedildi.

İddianamede, 12 sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sancaktepe, Kızılay, Türk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay yardımlarını pazarda sattığı iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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