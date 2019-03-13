Son Dakika Haberleri: Kızılay Yaşlı Kadına Sahip Çıktı

Kızılay Yaşlı Kadına Sahip Çıktı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımında bulundu.

Kızılay Yaşlı Kadına Sahip Çıktı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımında bulundu.

Düzce'nin Ağa Mahallesinde barakada kalan yaşlı kadına yardım eli Kızılay tarafından uzandı. Kızılay Düzce şubesi tarafından yaşlı kadının kalması için prefabrik ev getirildi. Şube Yöneticileri İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin ve Mine Met ihtiyaç sahibi teyzeyi yeni yaşam alanında ziyaret ettiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Kızılay, Düzce, Güncel
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