KIZILAY, YENİ DOĞUM YAPAN ANNELERE SEVGİ BOHÇASI VERDİ - Son Dakika

KIZILAY, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapan iki anneye Sevgi bohçası, servislerde yatan 25 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılay tarafından, hayırseverlerin bağışlarıyla 2010 yılından bu yana yürütülen Sevgi Bohçası projesi kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi ve maddi durumu olmayan ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçları karşılandı. Kızılay Şırnak Şubesi Kızılay Kadın Başkanı Nazlı Altürk ve beraberindeki gönüllüler, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapan anneleri ve serviste yatan çocukları ziyaret etti. Annelere, içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, sabun, emzik, bebek yağı gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunan Sevgi bohçası veren Kızılay Kadın ekibi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan çocuklara da giyim ve oyuncak hediye etti.

Kızılay Şırnak Şubesi Kızılay Kadın Başkanı Nazlı Altürk, 'Anneleri ziyaret ettik. Bir kadın olarak onların yanında olduğumuzu hissettirdik. Geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Yeni Doğan Servisinde 2 annemiz vardı. Onlara da sevgi bohçası verdik. Yıl içerisinde çocuk servisindeki yaklaşık 850 çocuğa hediyeler, yeni doğan servisindeki 220 anneye de sevgi bohçası hediye ettik dedi.